«ملىء بالأكاذيب».. البيت الأبيض يرد على كتاب ابنة شقيق ترامب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إنها لم تر كتابًا كاشفًا ألفته ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الكتاب مليء بالأكاذيب.وأضاف "ماكيناني" للصحفيين، عن الكتاب الذي يتوقع نشره الثلاثاء القادم، "لا تعليق عليه سوى أنه كتاب أكاذيب، وهذا كل شيء".وطلب مراسل قناة "إن بي سي نيوز" بيتر ألكسندر، مجددًا في وقت لاحق من "ماكيناني" التعليق على الكتاب، وأجابت بالقول إن الاتهامات الموجهة لترامب التي يتضمنها الكتاب هي مجرد "ادعاءات سخيفة ومضحكة ليس لها أي صلة على الإطلاق بالواقع ولا تعكس الحقيقة"، وكررت مرة أخرى: "لم نر الكتاب بعد، لكنه كتاب أكاذيب".ويكشف الكتاب بعنوان "كثير للغاية وليس كافيا أبدا: كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم"، تفاصيل مثيرة حول شخصية الرئيس الأمريكي وعائلته.