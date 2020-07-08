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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:21 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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يشهد سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 8-7-2020، انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بعد أن سجل سعر الصرف اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير اليومي أسعار تداول الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-7-2020

انخفض سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، كما جاء في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال في بنك مصر 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

و يأتي سعر الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع

وفي سياق متصل، جاء سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

يشار الي أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم تداوله من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".

ويتم تحديد سعر صرف الريال في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.

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