روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار لنقل مساعدات لسوريا من تركيا

استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو أثناء تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدودها مع تركيا، وصوت الأعضاء الـ13 الآخرون إلى جانب مشروع القرار خلال الجلسة.وكان مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن الدولي ينص على تمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر المعابر على الحدود السورية التركية لمدة 6 أشهر.ومن المتوقع أن ينتهي سريان الموافقة القائمة يوم الجمعة المقبل، وبالتالي لا يزال هناك وقت أمام أعضاء المجلس لتقديم مشروع قرار جديد.وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن روسيا والصين يوافقان على إبقاء معبر واحد فقط على الحدود السورية التركية.