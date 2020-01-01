وساطة مفاوضات السلام السودانية تطرح غدًا مسودة مقترحات حول القضايا العالقة

قال عضو فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودن الدكتور ضيو مطوك، إن الوساطة ستقدم مسودة مقترحات حول القضايا، التي لم يتم الاتفاق حولها، فى جلسة تعقد غدًا بين أطراف المفاوضات في الخرطوم.وعقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ووفد "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مُسلحة وقوى سياسية)، جلسة مباحثات مساء اليوم بالخرطوم، بحضور فريق الوساطة من جمهورية جنوب السودان، تناولت القضايا العالقة التي لم يتوصل فيها لاتفاق.وأوضح مطوك، فى تصريح صحفي، أن الجلسة ناقشت المقترحات التي قدمها الطرف الحكومي حول تلك القضايا، مضيفًا أن الأطراف كانت تداولت في الجلسات السابقة عددا من النقاط العالقة، وأن هناك توافقا كبيرا بينها.وقدم عضو فريق الوساطة الشكر لأطراف المحادثات السودانية للتعاون والروح الطيبة التي سادت المحادثات، كما شكر القوى السياسية السودانية وخاصة قوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية)، لمشاركتهم في الحوار وإثراء النقاش في التوصل إلى نتائج المفاوضات حتى الآن.وأشار مطوك إلى حاجة السودان للسلام الآن وليس غدا، مؤكدا جدية الوساطة ودولة جنوب السودان بقيادة الفريق أول سلفاكير ميارديت لإيصال المفاوضات إلى اتفاق سلام.