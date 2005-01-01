رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فى ذكرى هجمات لندن.. جونسون يشيد بها كمدينة «أقوى من أى أيدلوجية للكراهية»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:30 ص
جونسون
جونسون
أ ش أ
طباعة
أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالعاصمة لندن في الذكرى الـ15 لهجمات 77، مؤكدًا أنها مدينة أقوى من أي أيدولوجية للكراهية.

كانت العاصمة البريطانية، قد تعرضت لثلاثة تفجيرات استهدفت مترو الأنفاق، بالإضافة إلى تفجير أتوبيس بطابقين عام 2005، والتي راح ضحيتها 52 قتيلًا و700 جريح.

وفي رسالة له، قال جونسون، إنه علم يومها بما حل بالعاصمة البريطانية والطريقة التي تجمعت بها الجاليات في العاصمة معًا خلال الساعات والأيام التالية، وفقًا لصحيفة «إيفيننج ستاندارد» البريطانية.

وقال جونسون: «عندما هوجمت هذه المدينة عن طريق من أرادوا تقسيمنا ردت عليهم لندن بالحقيقة البسيطة عن من يكون سكانها ومن أين هم بصرف النظر عن لون البشرة أو اسم الإله الذي يعبدوه، فإذا جئت إلى لندن وأردت أن تحيا هنا فإنك أحد سكانها الأصليين».

وأضاف: «عندما تحتاج إليها، وعندما تشعر أنك لا تستطيع السير إلى الأمام، وعندما تشعر بأنك وقعت ولا تستطيع الوقوف ثانية على قدميك، فإن هذه المدينة وسكانها سيقدمون إليك يد العون ويمسكون بيدك ويضموك إليهم كما لو كنتم عائلة واحدة».

ومضى قائلًا: «هذه هي نوعية المدينة التي عليها لندن، وهؤلاء الناس هم سكانها».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة وجود إصابات بـ«الطاعون الدملي» في مصر

مصادر: ترحيل صفوت الشريف لقسم الخليفة

«التعليم» تعلن رفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية لـ10%

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

جونى ديب ينكر أمام المحكمة اتهامه بإساءة معاملة طليقته

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

تفاصيل الخدمات المقدمة من موقع دعم مصر الإلكتروني

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

رواد الفن وعائلاتهم يواصلون إهداء مقتنياتهم لـ«القومى للمسرح»

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس

«لن أعيش في جلباب كورونا».. تجربة «الجداوي» في مواجهة كوفيد 19

الأردنى وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا