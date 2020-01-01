وزير الشباب: ركوب الدراجات لابد أن يكون أسلوب حياة

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل حملة "دراجتك صحتك"، مؤكدًا أن الحملة تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام والتشجيع على الرياضة داخل المجتمع، موضحًا أن الدراجة من الوسائل التي يجب الاهتمام بها وممارستها لأنها عنصر حيوي للصحة المصرية.وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن ركوب الدراجات لابد أن يكون أسلوب حياة، ويجب توعية المصريين بأهمية الدراجات وركوبها كنوع من ممارسة الرياضة.ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة ستدشن حملة كبيرة للغاية للتأكيد على ضرورة أن تكون الدراجة وسيلة موجودة ولتعميم الظاهرة والتأكيد على أن يكون حجم استخدام الدراجات كبير، سيتم طرح الدراجات بسعر مدعم.