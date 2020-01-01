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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غادة والى: الفساد يهدد القدرة على التعافى من وباء كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:40 ص
غادة والي
غادة والي
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أكدت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الفساد يشكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة وعلى سلامة المؤسسات كما يهدد القدرة على التعافي من وباء كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة غادة والي، في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي بدأ في فيينا ويستمر يومين بعنوان "الحكم الرشيد.. ضد الفساد في العصر الرقمي "بمشاركة 200 شخصية دولية عبر الفيديو.

وأوضحت والي أن "الإجراءات اللازمة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي والعودة إلى النشاط التجاري بالإضافة إلى المساعدات الدولية للدول النامية سوف تزداد في الأشهر المقبلة"، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من اليقظة العالمية والتعاون الدولي المعزز لمعالجة الفساد ومكافحة غسل الأموال وكذلك منع اختلاس المساعدات الدولية.

من جانبه.. قال إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا ورئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أن الفساد قضية تمسنا جميعًا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية هي عدم التسامح على الإطلاق مع قضايا الفساد من خلال العمل المتضافر على المستويين الوطني والدولي.

وشدد على أن مكافحة الفساد هي في النهاية مسألة إرادة سياسية وتحتاج إلى تنسيق وتعاون دولي واسع النطاق.

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