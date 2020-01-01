المفقودون.. عبدالله محمد متغيب منذ عام وشهرين

إيمانًا من "الدستور" بالدور الإيجابي للإعلام، قرر تخصيص هذه المساحة للبحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.عبد الله محمد محروس جعفر، 11 سنة، متغيب منذ عام وشهرين مع والدته المضطربة نفسيًا، وتغيبت منذ عامين، وحين تم العثور عليها لم يجدوا معها ابنها، وذكرت أنها فقدته في محطة طنطا.وعلى من يراه الاتصال على الأرقام التالية:0106965566801027600567