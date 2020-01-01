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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان تُسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا و٦ وفيات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:05 ص
كورونا السودان
كورونا السودان
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أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيلها لـ ١٠٣ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٦ حالات وفاة، فيما تم شفاء ١٣٥ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية -في بيان لها أمس الثلاثاء عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي- أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٤٥ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٧ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لـ٢٤٢ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٩٩٧ حالة، بينها ٦٢٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٥٠٣٤ شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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