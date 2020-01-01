دار الإفتاء: التحرش حرام شرعًا وكبيرة من كبائر الذنوب

جددت دار الإفتاء نشر فتوى للدكتور شوقي علام، بشأن التحرش الجنسي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي هي من صنع كتائب إلكترونية.وقال مفتي الجمهورية في فتواه، إن التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيّ.وأكد المفتي، أن إلصاق جريمة التحرش النكراء بقصر التهمة على نوع ملابس المرأة هو تبرير واهم لا يصدر إلا من ذوي النفوس المريضة.