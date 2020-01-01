«المجتمعات العمرانية» تكرّم مسؤول الإعلام بجهاز 6 أكتوبر

كرّمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة منى كامل، المحاسب محمد رسلان، مسؤول الإدارة بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر؛ لجهوده المتميزة في التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة والتفاعل وحل المشكلات التى تطرح عبر صفحات موقع التواصل «فيسبوك».بدوره، عبَّر رسلان عن سعادته بالتكريم لما يمثله من دفعة قوية في العمل، معربًا عن شكره وتقديره للمهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز وجميع قيادات جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ولمسؤولي إدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام لما يقدمونه من دعم متواصل في سبيل تسليط الضوء على الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.