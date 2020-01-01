لأول مرة.. سائقات للحافلات العامة فى دبي
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:40 م
غادة موسىطباعة
أعلنت دبي اليوم عن ثلاث سيدات أصبحن أول سائقات للحافلات العامة في الشرق الأوسط، حيث جندت الدفعة الأولى من سائقي الحافلات الإناث للعمل على شبكة الحافلات الداخلية.
باشرت السائقات الثلاث عملهن في 3 يوليو، حيث تتماشى هذه الخطوة مع أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتوظيف سائقات أسوة بالسائقين، الأمر الذي يتيح المزيد من فرص العمل للنساء في مجال يعمل فيه الرجال بنسبة أعلى بكثير من النساء، بالإضافة إلى إثراء هذا القطاع بالعنصر النسائي وتعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل الجماعي لدى المتعاملين من جميع شرائح المجتمع والإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم.
تم إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع وذلك من خلال تعيين 3 سائقات تم اختيارهن طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة لدى الهيئة، وانضمامهم إلى 165 سائق تاكسى.
وقالت إحدى النساء الثلاث: «اخترت هذه المهنة لأنني أعتقد أنه يمكنني المساهمة في نمو هيئة الطرق والمواصلات كأول سيدة سائق حافلة عامة في الشرق الأوسط»، وفقًا لموقع scoopempire.
ومن المتوقع انضمام المزيد من النساء فى المستقبل القريب، مما يضمن تحقيق التوازن بين الجنسين فى مختلف الوظائف.
باشرت السائقات الثلاث عملهن في 3 يوليو، حيث تتماشى هذه الخطوة مع أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتوظيف سائقات أسوة بالسائقين، الأمر الذي يتيح المزيد من فرص العمل للنساء في مجال يعمل فيه الرجال بنسبة أعلى بكثير من النساء، بالإضافة إلى إثراء هذا القطاع بالعنصر النسائي وتعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل الجماعي لدى المتعاملين من جميع شرائح المجتمع والإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم.
تم إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع وذلك من خلال تعيين 3 سائقات تم اختيارهن طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة لدى الهيئة، وانضمامهم إلى 165 سائق تاكسى.
وقالت إحدى النساء الثلاث: «اخترت هذه المهنة لأنني أعتقد أنه يمكنني المساهمة في نمو هيئة الطرق والمواصلات كأول سيدة سائق حافلة عامة في الشرق الأوسط»، وفقًا لموقع scoopempire.
ومن المتوقع انضمام المزيد من النساء فى المستقبل القريب، مما يضمن تحقيق التوازن بين الجنسين فى مختلف الوظائف.