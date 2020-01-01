لأول مرة.. سائقات للحافلات العامة فى دبي

أعلنت دبي اليوم عن ثلاث سيدات أصبحن أول سائقات للحافلات العامة في الشرق الأوسط، حيث جندت الدفعة الأولى من سائقي الحافلات الإناث للعمل على شبكة الحافلات الداخلية.باشرت السائقات الثلاث عملهن في 3 يوليو، حيث تتماشى هذه الخطوة مع أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتوظيف سائقات أسوة بالسائقين، الأمر الذي يتيح المزيد من فرص العمل للنساء في مجال يعمل فيه الرجال بنسبة أعلى بكثير من النساء، بالإضافة إلى إثراء هذا القطاع بالعنصر النسائي وتعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل الجماعي لدى المتعاملين من جميع شرائح المجتمع والإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم.تم إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع وذلك من خلال تعيين 3 سائقات تم اختيارهن طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة لدى الهيئة، وانضمامهم إلى 165 سائق تاكسى.وقالت إحدى النساء الثلاث: «اخترت هذه المهنة لأنني أعتقد أنه يمكنني المساهمة في نمو هيئة الطرق والمواصلات كأول سيدة سائق حافلة عامة في الشرق الأوسط»، وفقًا لموقع scoopempire.ومن المتوقع انضمام المزيد من النساء فى المستقبل القريب، مما يضمن تحقيق التوازن بين الجنسين فى مختلف الوظائف.