إغلاق 5 مقاهٍ غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور)

شن حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم الثلاثاء، حملة على المقاهي والمحال التجارية، للوقوف على مدى التزامها بالإجراءات الوقائية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وتوجهت الحملة لمنطقة مينا البصل، حيث تم المرور على 33 مقهى بكل من شارع "الأمير لؤلؤ، وشارع مسجد القباري، وشارع الرشيد رضا، وشارع أم السلطان، وشارع المتراس، وشارع المكس".وأسفرت عن غلق وتشميع 5 مقاهٍ، وذلك لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.كما التزم 28 مقهى بالإجراءات الاحترازية، وهى الالتزام بنسبة تشغيل 25% من الطاقة الاستيعابية، ومنع تقديم الشيشة، واستخدام الكمامات الواقية للعاملين ورواد المقهى، وتوافر مستلزمات التطهير والتعقيم، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات.