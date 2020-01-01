«البيئة»: قانون المخلفات الموحّد يسمح بمشاركة القطاع الخاص

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المخلفات الموحد مهم جدًا فى عملية التخلص من القمامة، موضحة أنه يسمح للقطاع الخاص بالدخول فى تدوير المخلفات، فضلًا عن أنه يدير المنظومة بشكل أفضل: "مينفعش اللى يخطط هو اللى ينفذ وهو اللى يراقب، لذلك القانون بين هذه الجهات الثلاث".أضافت الوزيرة، في اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية:" محتاجين لقانون يوضح العلاقات ويفصل بينها"، موضحة أن ذلك سيقضى على مشكلة القمامة ويجعلنا نستفيد من المخلفات الزراعية.