ارتفاع إصابات كورونا في تشيلي لـ300 ألف

أعلنت السلطات الصحية في تشيلي، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى أكثرَ من 300 ألف شخص.وسجّلت وزارة الصحة التشيلية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، 2462 إصابة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخلها إلى 301 ألف و19 شخصا.يُشار إلى أن عدد حالات الوفاة الإجمالي بسبب الفيروس داخل تشيلي يبلغ حتى الآن 6434 حالة، حيث تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة.