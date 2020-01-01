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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مشاورات بين واشنطن والهند حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:00 م
ديفيد هيل
ديفيد هيل
أ ش أ
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بحث وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الهندي هارش شرينجلا تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والهند والشراكة الاستراتيجية بينهما، إلى جانب عدد من القضايا الدولية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس اليوم، أن هذا جاء خلال مشاورات افتراضية أجراها المسئولان، وتضمنت المناقشات كذلك التهديدات المستمرة للنظام الدولي، والتعاون الدبلوماسي الثنائي ومتعدد الأطراف، والأمن البحري، والاستجابة العالمية لوباء كوفيد ـ 19.

أضافت أن هيل وشرينجلا اتفقا على زيادة التشاور حول مختلف التحديات والسعي لدعم أهداف كل من بلديهما، كما اتفقا كذلك على أن الشراكة الصحية بين الولايات المتحدة والهند، بما في ذلك التعاون في مجال تطوير الأدوية واللقاحات، ستواصل لعب دور حاسم في التعافي العالمي من الجائحة، وأكدا توافق الرؤى بين البلدين لمنطقة المحيط الهادئ من الجانب الهندي وتمتعها بالحرية والانفتاح، حيث يمكن لجميع الدول أن تزدهر، ووافقا على التعاون مع شركاء آخرين في المنطقة لتحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس.

ونوهت المسؤولة الأمريكية إلى أن المسئولين أعربا عن تطلعهما نحو الحوار الوزاري بين الولايات المتحدة والهند (2 + 2) لهذا العام، وتعهدا بالبقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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