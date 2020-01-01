رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مؤلف «الاختيار» يكشف التحديات التي واجهته خلال التجهيز للمسلسل

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:54 م
الاختيار
الاختيار
طباعة
قال باهر دويدار، سيناريست ومؤلف مسلسل "الاختيار"، إنه واجه عدة تحديات خلال التجهيز للمسلسل، من ضمنها أنه ظل 5 أشهر يبحث ويجمع معلومات موثقة ومؤكدة، كما أن بذل مجهودا كبيرا في ربط تاريخ الأشخاص مع الأحداث، حتى يشعر المواطن كأنه جزء من الأحداث عند المشاهدة.

وأضاف "دويدار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "ريهام السهلي"، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشاهد شعر بالأحداث من وجهة نظره، حيث إن كل من حضر الأحداث تذكر ما مر به خلال الثلاث سنوات الماضية، متابعًا: "أحمد المنسي نموذج مثالي ورجل طيب لا مثيل له".

واستطرد: "الراجل ده أنا مطلعتش نصه، هو أحلى من كدة بكتير، وحقيقته أعلى من كدة وكان بني آدم استثنائي جدًا بل شديد الاستثنائية، وكلمة إنسان قليلة عليه"، مستعجبًا "إزاي الشخص ده كان عايش وسطنا؟"

وأشار إلى أن آخر حلقة من مسلسل الاختيار أخذت أكثر من ربع المجهود المبذول في المسلسل ككل، وذلك يرجع إلى أنها الحلقة الأهم، مشيدًا بدور القوات المسلحة التي لم تبخل عليهم في دعم المسلسل، بجانب دعم جميع مؤسسات الدولة والمصادر التي زودتنا بالفيديوهات والمعلومات حول ما حدث يوم معركة كمين البرث.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من التعليم على صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية

حقيقة وجود إصابات بـ«الطاعون الدملي» في مصر

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

«التعليم» تعلن رفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية لـ10%

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

تفاصيل الخدمات المقدمة من موقع دعم مصر الإلكتروني

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

«كورونا» تلغى بطولة العالم لسباقات دراجات «بى.إم.إكس»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس

«لن أعيش في جلباب كورونا».. تجربة «الجداوي» في مواجهة كوفيد 19

الأردنى وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا

صدور كتاب «المؤسساتية الحديثة ودورها فى التنمية» عن الشئون الثقافية