مؤلف «الاختيار» يكشف التحديات التي واجهته خلال التجهيز للمسلسل

قال باهر دويدار، سيناريست ومؤلف مسلسل "الاختيار"، إنه واجه عدة تحديات خلال التجهيز للمسلسل، من ضمنها أنه ظل 5 أشهر يبحث ويجمع معلومات موثقة ومؤكدة، كما أن بذل مجهودا كبيرا في ربط تاريخ الأشخاص مع الأحداث، حتى يشعر المواطن كأنه جزء من الأحداث عند المشاهدة.وأضاف "دويدار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "ريهام السهلي"، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشاهد شعر بالأحداث من وجهة نظره، حيث إن كل من حضر الأحداث تذكر ما مر به خلال الثلاث سنوات الماضية، متابعًا: "أحمد المنسي نموذج مثالي ورجل طيب لا مثيل له".واستطرد: "الراجل ده أنا مطلعتش نصه، هو أحلى من كدة بكتير، وحقيقته أعلى من كدة وكان بني آدم استثنائي جدًا بل شديد الاستثنائية، وكلمة إنسان قليلة عليه"، مستعجبًا "إزاي الشخص ده كان عايش وسطنا؟"وأشار إلى أن آخر حلقة من مسلسل الاختيار أخذت أكثر من ربع المجهود المبذول في المسلسل ككل، وذلك يرجع إلى أنها الحلقة الأهم، مشيدًا بدور القوات المسلحة التي لم تبخل عليهم في دعم المسلسل، بجانب دعم جميع مؤسسات الدولة والمصادر التي زودتنا بالفيديوهات والمعلومات حول ما حدث يوم معركة كمين البرث.