ترامب: سأضغط على حكّام الولايات لإعادة فتح المدارس في الخريف

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيضغط على حكام الولايات لإعادة فتح المدارس خلال فصل الخريف المقبل.وعبّر الرئيس الأمريكي، خلال تصريحات له بالبيت الأبيض نقلتها CNN الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن أمله في استئناف المدارس عملَها، قائلًا إننا سنضغط "على الحكام، وأي شخص آخرَ لفتح المدارس".ووصف ترامب، ذلك الأمر بأنه "مهم للغاية، مهم للغاية لبلدنا والطالب وأولياء الأمور".