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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأغذية العالمي»: 3 ملايين أسرة كينية ستحتاج مساعدات إنسانية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:44 م
الأغذية العالمي
الأغذية العالمي
أ ش أ
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قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان موجز عبر البريد الإلكتروني، إن حوالي 3 ملايين إلى 3.5 مليون أسرة كينية على الأرجح ستحتاج إلى المساعدة الإنسانية اعتبارا من يوليو، مقابل 1.3 مليون أسرة في أواخر عام 2019، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات تكفي لثلاثة أشهر لـ279 ألف شخص في مستوطنات نيروبي الحضرية، لاستكمال جهود استجابة الحكومة الكينية لجائحة كورونا.

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