«النقد الدولي»: نتوقع زيادة نسبة النمو فى مصر 2% إضافية

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أوما راماكريشنان إن وباء كورونا نتج عنه العديد من الآثار السلبية على عدد من دول العالم، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر كانت له آثار إيجابية لمواجهة الجائحة.وأكدت خلال لقاء عبر تطبيق زووم لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية dmc، أن مصر قادرة على مواجهة آثار جائحة كورونا والحفاظ على معدلات النمو، لافتة إلى أننا ما زلنا لا نعلم حتى الآن موعد انتهاء الأزمة.وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أننا نتوقع زيادة نسبة النمو فى مصر خلال الفترة القادمة بنسبة إضافية 2%، موضحة أن هناك فارقا بين ظروف حصول مصر على القرض فى 2016 وما يحدث حاليا.وأوضحت أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات واسعة للإصلاح الاقتصادي ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أنه قبل أزمة كورونا كان هناك نمو واسع فى الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر فى موقف قوة لمواجهة كورونا.