رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«النقد الدولي»: نتوقع زيادة نسبة النمو فى مصر 2% إضافية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:35 م
النقد الدولي
النقد الدولي
محمود عرفات
طباعة
قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أوما راماكريشنان إن وباء كورونا نتج عنه العديد من الآثار السلبية على عدد من دول العالم، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر كانت له آثار إيجابية لمواجهة الجائحة.

وأكدت خلال لقاء عبر تطبيق زووم لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية dmc، أن مصر قادرة على مواجهة آثار جائحة كورونا والحفاظ على معدلات النمو، لافتة إلى أننا ما زلنا لا نعلم حتى الآن موعد انتهاء الأزمة.

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أننا نتوقع زيادة نسبة النمو فى مصر خلال الفترة القادمة بنسبة إضافية 2%، موضحة أن هناك فارقا بين ظروف حصول مصر على القرض فى 2016 وما يحدث حاليا.

وأوضحت أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات واسعة للإصلاح الاقتصادي ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أنه قبل أزمة كورونا كان هناك نمو واسع فى الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر فى موقف قوة لمواجهة كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائيا هاما بشأن رصيد الإجازات

«التعليم» تعلن رفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية لـ10%

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

تفاصيل الخدمات المقدمة من موقع دعم مصر الإلكتروني

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

«كورونا» تلغى بطولة العالم لسباقات دراجات «بى.إم.إكس»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس

«لن أعيش في جلباب كورونا».. تجربة «الجداوي» في مواجهة كوفيد 19

الأردنى وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا

صدور كتاب «المؤسساتية الحديثة ودورها فى التنمية» عن الشئون الثقافية