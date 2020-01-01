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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«ذوى الإعاقة بالحرية المصرى» تناقش الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:34 م
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
إسلام نصير
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عقدت أمانة ذوى الإعاقة بحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة اجتماعا لمناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الاستحقاقات الانتخابية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك بحضور داليا عاطف الأمين العام لأمانة ذوي الإعاقة المركزية، والمهندس حسام شاكر أمين ذوى الإعاقة بمحافظة الجيزة والدكتورة نجلاء العسيلي الأمين المساعد.

وناقش الاجتماع رؤية الأمانة المركزية وأمانة الجيزة لعرض خطة التثقيف والتوعية السياسية لذوى الإعاقة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي أقرها قانون تعديل مباشرة الحقوق السياسية للمشاركة في الاستحقاقات القادمة وكذلك وضع خطة للتوعية بالإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وانتهى الاجتماع إلى البدء في نشر التوعية السياسية والوقائية من خلال منشورات وفيديوهات توعوية يتم نشرها على صفحات الحزب المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومساندة ذوي الإعاقة، وتلبية استفساراتهم وحل المشكلات المتعلقة من خلال صفحة الأمانة على فيسبوك.

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