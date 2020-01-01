إصابة الوزير الأول في غانا بفيروس كورونا

أصيب الوزير الأول الغاني ياو أوسافو-مافو بفيروس كورونا المستجد وسيبدأ العلاج، الثلاثاء من منزله، حسبما قالت إذاعة "جوي إف إم"، ومقرها في أكرا، عبر موقعها على الإنترنت، نقلًا عن وزير الإعلام كوجو أوبونج-نكروما.ويخضع كل من وزير الصحة الغاني كواكو أجيمان- مانو ونائب وزير التجارة والصناعة السابق كارلوس كينجسلي أهينكوراه، والرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية للتأمين الصحي ليديا دسان-سيلبي، للعلاج حاليا بعدما جاءت نتائج فحوص فيروس كورونا لهم إيجابية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وعزل الرئيس نانا أكوفو- أدو نفسه بعد مخالطته لشخص مصاب بالفيروس.