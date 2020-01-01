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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين لسرقتهم مركبات الـ«توك توك» بالمرج 4 أيام

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:30 م
حبس عاطلين
حبس عاطلين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخصوص بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مركبات "التوك توك" بمنطقة المرج القديمة.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين هما "فادي. ع"، و"يوسف. م" عاطلين وأقرا بارتكابهما وقائع سرقة التكاتك بهدف بيعها والكسب غير المشروع منها، وأقرا بسرقة خمسة "تكاتك" بأسلوب المغافلة، وعرضوا مبلغ 8 آلاف لـ"التوك توك" الواحد ولم يتمكنوا من بيعهم وأرشدوا عن مكانهم.

ورد عدة بلاغات لقسم شرطة الخصوص تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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