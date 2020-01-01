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اقتصاد

مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الشروق

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:30 م
مشروعات الشروق
مشروعات الشروق
علا العلاف
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تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروعات مدينة الشروق، واستقبله المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس الجهاز.

وتفقد «عبدالعزيز»، مشروعات الإسكان والمرافق بدايةً من مشروعي تنفيذ (49) عمارة بمشروع (جنة) للإسكان الفاخر، ومشروع (114) عمارة إسكان متوسط (سكن مصر) بمدخله المستحدث، وختامًا بمشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم (3).

وأشاد المهندس علاء عبدالعزيز، بسير خطة العمل والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية العاملين بالمشروعات المختلفة من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تكثيف فرق العمل بمشروع (جنة) البالغة مساحته (28.5 فدان) بإجمالي (49) عمارة، انتهى منها (20) عمارة بنسبة إنجاز 100% و(29) عمارة الأُخرى بالموقع الثاني، بلغت نسبة إنجازها (69%) بإجمالي (1176) وحدة سكنية للموقعين.

وفيما يخص مشروع (سكن مصر) قال الغيطي، إنه يهدف لإنشاء (114) عمارة مسند منها (105) عمارة والباقي تحت الطرح على مساحة (78 فدانا) بإجمالي (2736) وحدة سكنية، بنسبة إنجاز (67%) أي أن المشروعين نسبة المباني بهما 20% فقط والـ80% الأُخرى للطرق وتنسيق الموقع، بهدف تحقيقها مستوى سكنيا مميزا بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم بناء مدخل جديد بمشروع (سكن مصر) ليضيف خصوصية لساكني المشروع مستقبلًا، ملحق به أكبر متنفس يضم مساحات خضراء شاسعة ومقاعد انتظار وبرجولات ومسار دراجات على مساحة (10000متر2).

وفيما يخص مشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم (3)، لفت الغيطى، إلى اعتباره أحد مشروعات المرافق الهامة بالمرحلة الحالية، حيث سيتم رفع قدرة المحطة من 36 ألف م3 يوم إلى 60 ألف م3 يوم، وكذلك المولدات بقدرة (1) ميجا بدلًا من (0.5) ميجا، لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة للمحطة التي تهدف للقضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية للتصرفات الواردة بظل التغيرات المناخية التي تصل بها الأمطار لحد السيول.

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