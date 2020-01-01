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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مايا مرسي: موقف النائب العام من التحرش تاريخي ورسالة لكل السيدات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:29 م
مايا مرسي
مايا مرسي
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن موقف النائب العام من قضية التحرش تاريخي بعدما حركها بشكل سريع.

وأضافت مرسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث فيي مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هذا الموقف رسالة لكل الستات أنه صوتها يعلى والقانون هيجيب حقها، المواضيع دي مش هتبقى تحت السجادة مرة أخرى، وهذا الموقف تشجيع للستات تتكلم".

وناشدت مايا مرسي ضحايا التحرش بالتقدم ببلاغات ليتلقى الجاني العقاب بالقانون، مردفة: "كثير من الناس متعرفش إن فيه قوانين، وتكون مشددة لو المتحرش حد من العائلة أو مدرس".

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أن التحرش بالفتيات يقع بصرف النظر عن مستويات التعليم وعن لبسها ومكانها، متابعة: "تطبيق القانون بصرامة والمجني عليها تأخد حقها.. لما يلاقوا فيه عقاب وقانون يتنفذ، ظاهرة التحرش تقل".

وأضافت: "هذا الجيل عنده استعداد للتغيير، واتخاذ موقف صارم، وأنا سعيدة إن الشباب عرف إن البلد فيها قانون، لأنهم كانوا خايفين إن محدش هيحميهم".

ودعت الأهالي لفتح حوار مع أولادهم الأولاد، مردفة: "محتاجين الإعلام يركز على الحوار مع الأبناء، والتأثير السلبي لبعض الأغاني".

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