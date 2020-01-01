رئيس الهيئة الإنجيلية ينعي شقيقة وزيرة التضامن وزوجها

نعت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة الإنجيلية، السيدة أميمة القباج، شقيقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وزوج شقيقتها، اللذين وافتهما المنيَّة اليوم الثلاثاء.كما يتقدم أعضاء مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعلى رأسهم الدكتورة مرفت أخنوخ رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس الهيئة الإنجيلية، الأستاذ ممتاز بشاي، والسادة رؤساء القطاعات ومديرو الوحدات، وجميع العاملين، بخالص التعازي للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، ونصلي أن يمنح الله العزاء والصبر لأسرتها ولكل أحبائها.