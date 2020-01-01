الإبراشي: بطولات شهداء ملحمة «البرث» رسالة للأعداء

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن اليوم يشهد مرور الذكرى الثالثة على بطولة شهداء كمين البرث، معقبا: "3 سنوات على ذكرى العملية البطولية التي نفذها شهداء كمين البرث، والذين دافعوا عن الكمين حتى آخر نفس لهم.. الاستشهاد هنا بمثابة الانتصار، وهذه هي الرسالة التي أوصلها الشهيد المنسي والأبطال الذين كانوا معه للعالم كافة".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن ما سطرته الكتيبة الصاعقة 101 بقيادة الشهيد المنسي، تهدف إلى منع الخصم من أن يحقق خططه أو يرفع رايته السوداء على الكمين، رغم الإمكانيات الهائلة التي كانت بحوزة الإرهابيين وقتها.وأكد "الإبراشي"، أن الأبطال هم من يكتبون التاريخ وليس الإرهابيين والمتخاذلين، متابعا: "في مصر نحتاج أن نذكر بتضحيات الأبطال حتى يعلم كل خصم أنه ليس سهلًا، ومن غير الممكن أن تحقق أهدافك على حساب مصر".