إحالة المتهمين بسرقة مخزن لألعاب الأطفال بالمرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهمين بسرقة مخزن لألعاب الأطفال بمنطقة المرج لمحكمة الجنح.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم "إيهاب.ع، طارق. م. ظ، محمد.م" عاطلين وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة مخزن لألعاب الأطفال بمنطقة المرج، بهدف بيع المسروقات فى السوق السوداء، كما برر المتهمين مرورهم بضائقة مالية دفعتهم لسرقة المخزن، وأرشدوا عن مكان المسروقات.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج يفيد سرقة مخزن ألعاب أطفال، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.