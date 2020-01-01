إحالة 3 متهمين للجنايات بتهمة ترويج المواد المخدرة

أمرت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج.وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين هم "كريم. م"،"محمود. ع"،"رامي. س"، عاطلين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، 230 جرام من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم.ورد معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش والاستروكس، وبسؤالهم أقروا لترويجهم المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.