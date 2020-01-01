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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 3 متهمين للجنايات بتهمة ترويج المواد المخدرة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:16 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين هم "كريم. م"،"محمود. ع"،"رامي. س"، عاطلين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، 230 جرام من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم.

ورد معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش والاستروكس، وبسؤالهم أقروا لترويجهم المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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