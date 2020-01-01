غدا.. استئناف مباحثات سد النهضة للوصول لصيغة توافقية

يواصل وزراء ري الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، غدا، اجتماعاتهم بشأن سد النهضة، حيث سيجتمع وفد كل دولة على حدة مع المراقبين وخبراء الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الدول الثلاث.وأشارت وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا» إلى أن اجتماعات اللجنتين الفنية والقانونية كلا على حدة، تواصلت لليوم الخامس على التوالي، في إطار الاجتماعات الثلاثية لمفاوضات سد النهضة بحضور مراقبي وخبراء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.وأوضحت الوكالة أنه تمت مناقشة مجمل القضايا في اجتماعات اللجان القانونية للدول الثلاث والعمل على تقريب وجهات النظر حول كيفية تقديم أفكار وحلول للقضايا العالقة، كما تمت مناقشة اللجان نقاط الخلاف بحضور خبراء الاتحاد الإفريقي.