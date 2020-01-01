«التعليم» تحقق في واقعة تبديل كراسة إجابة طالبة بالثانوية

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة إنه تلقى استغاثة من طالبة بمدرسة المعادي الرسمية لغات بشأن تبديل كراسة إجابتها.وأضاف «حجازي» في تصريح لـ«الدستور» أنه وجه بالتحقيق في الواقعة، وأن مكتبه سيعد تقريرا مفصلا عنها لمعرفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 20192020، في مادة الفيزياء بإجمالي 388 ألف و937 طالبطالبة، ومادة التاريخ بإجمالي 258 ألف و187 طالب طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.