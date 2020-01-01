«العمل الإلهي في الاختيار» حلقة جديدة من «معا نبني البيت»

أطلق الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا، الحلقة الأحدث من برنامجه الأسبوعي «معا نبني البيت» الذي يبث عبر الموقع الرسمي للإيبارشية.ويناقش نيافته بالحلقة الأحدث موضوع «العمل الإلهي في الاختيار» في إطار حرصه على تقديم موضوعات تخص الأسرة المسيحية والمقبلين على الزواج من خلال هذا البرنامج الأسبوعي.