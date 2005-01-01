أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

كان الفنان أحمد زكي أسوأ مريض في العالم، لا يمتثل لتعليمات الأطباء بسهولة، ولذا أصر طبيبه الدكتور حسن البنا على تحويل غرفة نومه في الفندق إلى عناية مركزة، وتم تزويدها بأسطوانات الأكسجين ولوازم علاج التهاب الشعب الهوائية.وبعد فترة نُقل الفنان أحمد زكي إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء الفحوصات والتحاليل، وكانت النتيجة انسكاب بلوري نتج عنه ماء كثيف على الرئة للدرجة التي جعلت البعض يعتقد أن أحمد زكي كاد أن يغرق داخله، حسب "نهضة مصر" 2008.في اليوم التالي دخل أحمد زكي إلى غرفة العمليات وتم بذل لترين من الماء، ووصل عدد القارورات التي تم بذلها إلى ثلاثة، وفي الرابعة لاحظ الأطباء أن لون المياه يميل إلى اللون الوردي.بعد تحليلها ووضعها تحت الملاحظة، تسلمها سمير عبد العظيم ابن خالة أحمد زكي وكانت النتيجة مرعبة، وقرر الأطباء ضرورة سفر الفنان الراحل إلى فرنسا، وتدخل حسني مبارك وأمر بضرورة السفر بسرعة.بعد السفر لإجراء التحاليل ومحاولة التأكد من الحالة الصحية ودرجة خطورتها، تأكد إصابة الفنان الراحل بمرض السرطان في الرئة اليسرى، وقال الأطباء لأحمد زكي إن الإصابة خفيفة، رغم أنها كانت خطيرة وفي المرحلة الثالثة ومتأخرة جدًا.وتم نقل أحمد زكي من باريس إلى مستشفى دار الفؤاد في القاهرة، لتبدأ رحلة بداية النهاية."الحقيني يا رغدة، خديني" حملت الفنانة رغدة العصير والمياه وطلبت من الممرضين أن يضعوا الفنان أحمد زكي على مقعده العريض ليخرج إلى الهواء الطلق كما تعود كل صباح.في الأسانسير أمسك بيدها قائلًا: "هموت يا رغدة.. هموت"، تحركت به الفنانة رغدة ناحية القرب من مسجد المستشفى، أمسك بيدها مرة أخرى قائلًا: "أنا بروح يا رغدة، بروح"، ردت: "لا مش هتروح"، فرد الفنان الراحل:"تراهني؟".نقلت الفنانة رغدة أحمد زكي إلى القرب من شجرة ليكون أقرب للظل، فقال لها: "أنا زعلان منك، طلعيني من هنا، وديني مستشفى الدكتور عكاشة في المهندسين".. حسبما جاء في "صوت الأمة" 2005.هاتفت الفنانة رغدة الدكتور أحمد عكاشة طبيب الأمراض النفسية: "أحمد زكي تعبان يا دكتور عكاشة وعايزك على طول".. وبعدها استدعت طبيب الطوارئ بالمستشفى، فأعراض الغيبوبة قد ظهرت، ثقل لسانه، جسده يرتعش، بصره زاغ، فحاولت الاتصال بطبيبه المعالج لكن هاتفه كان خارج نطاق الخدمة.بعدها بدقائق حضر الدكتور أحمد عكاشة للمستشفى، وما أن رآه الفنان أحمد زكي، قاله له: "وديني الرئاسة يا عكاشة"، فرد: "يا أحمد، إنت تعبان، هبلغ الرئاسة، حاضر".وبعدها دخل الفنان أحمد زكي في الغيبوبة.