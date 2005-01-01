رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:00 م
أحمد زكي
أحمد زكي
وائل توفيق
طباعة
كان الفنان أحمد زكي أسوأ مريض في العالم، لا يمتثل لتعليمات الأطباء بسهولة، ولذا أصر طبيبه الدكتور حسن البنا على تحويل غرفة نومه في الفندق إلى عناية مركزة، وتم تزويدها بأسطوانات الأكسجين ولوازم علاج التهاب الشعب الهوائية.

وبعد فترة نُقل الفنان أحمد زكي إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء الفحوصات والتحاليل، وكانت النتيجة انسكاب بلوري نتج عنه ماء كثيف على الرئة للدرجة التي جعلت البعض يعتقد أن أحمد زكي كاد أن يغرق داخله، حسب "نهضة مصر" 2008.

في اليوم التالي دخل أحمد زكي إلى غرفة العمليات وتم بذل لترين من الماء، ووصل عدد القارورات التي تم بذلها إلى ثلاثة، وفي الرابعة لاحظ الأطباء أن لون المياه يميل إلى اللون الوردي.

بعد تحليلها ووضعها تحت الملاحظة، تسلمها سمير عبد العظيم ابن خالة أحمد زكي وكانت النتيجة مرعبة، وقرر الأطباء ضرورة سفر الفنان الراحل إلى فرنسا، وتدخل حسني مبارك وأمر بضرورة السفر بسرعة.

بعد السفر لإجراء التحاليل ومحاولة التأكد من الحالة الصحية ودرجة خطورتها، تأكد إصابة الفنان الراحل بمرض السرطان في الرئة اليسرى، وقال الأطباء لأحمد زكي إن الإصابة خفيفة، رغم أنها كانت خطيرة وفي المرحلة الثالثة ومتأخرة جدًا.

وتم نقل أحمد زكي من باريس إلى مستشفى دار الفؤاد في القاهرة، لتبدأ رحلة بداية النهاية.

"الحقيني يا رغدة، خديني" حملت الفنانة رغدة العصير والمياه وطلبت من الممرضين أن يضعوا الفنان أحمد زكي على مقعده العريض ليخرج إلى الهواء الطلق كما تعود كل صباح.

في الأسانسير أمسك بيدها قائلًا: "هموت يا رغدة.. هموت"، تحركت به الفنانة رغدة ناحية القرب من مسجد المستشفى، أمسك بيدها مرة أخرى قائلًا: "أنا بروح يا رغدة، بروح"، ردت: "لا مش هتروح"، فرد الفنان الراحل:"تراهني؟".

نقلت الفنانة رغدة أحمد زكي إلى القرب من شجرة ليكون أقرب للظل، فقال لها: "أنا زعلان منك، طلعيني من هنا، وديني مستشفى الدكتور عكاشة في المهندسين".. حسبما جاء في "صوت الأمة" 2005.

هاتفت الفنانة رغدة الدكتور أحمد عكاشة طبيب الأمراض النفسية: "أحمد زكي تعبان يا دكتور عكاشة وعايزك على طول".. وبعدها استدعت طبيب الطوارئ بالمستشفى، فأعراض الغيبوبة قد ظهرت، ثقل لسانه، جسده يرتعش، بصره زاغ، فحاولت الاتصال بطبيبه المعالج لكن هاتفه كان خارج نطاق الخدمة.

بعدها بدقائق حضر الدكتور أحمد عكاشة للمستشفى، وما أن رآه الفنان أحمد زكي، قاله له: "وديني الرئاسة يا عكاشة"، فرد: "يا أحمد، إنت تعبان، هبلغ الرئاسة، حاضر".

وبعدها دخل الفنان أحمد زكي في الغيبوبة.

موضوعات متعلقة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

«الأوقاف» توضح سبب اقتحام مواطنا لمسجد وتعديه بـ«شومة» على المصلين

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

مستشار الرئيس: «موقف كورونا تحت السيطرة» (فيديو)

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

محبة بعد عداوة.. أسباب القطيعة بين عبد الحليم حافظ وكمال الطويل

نجم الساعة

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

تفاصيل الخدمات المقدمة من موقع دعم مصر الإلكتروني

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

«كورونا» تلغى بطولة العالم لسباقات دراجات «بى.إم.إكس»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس

«لن أعيش في جلباب كورونا».. تجربة «الجداوي» في مواجهة كوفيد 19

الأردنى وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا

صدور كتاب «المؤسساتية الحديثة ودورها فى التنمية» عن الشئون الثقافية