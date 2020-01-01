ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عشش عزبة محسن بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق هائل شب في عدد من العشش بمدخل عزبة محسن، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق هائل في عدد من العشش بمدخل عزبة محسن دائرة القسم.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بالعشش نتيجة وصول جسم مشتعل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.