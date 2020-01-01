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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الحكومة: تطوير ميادين مصر واستغلال مجمع التحرير بشكل استثماري

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:53 م
تطوير ميادين مصر
تطوير ميادين مصر
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه سيتم استغلال مجمع التحرير بشكل استثماري خاصة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وإخلاء المجمع، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادى الذي ستنتقل له ملكية ميدان التحرير هو المنوط بذلك.

أضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة ON أن تطوير ميدان التحرير شجّع على البدء لتطوير بقية الميادين، ونقل التجربة واستنساخها في ميادين أخرى.

وأوضح أن هناك خطة لتطوير بقية الميادين كالأوبرا والعتبة وميدان طلعت حرب، والعمل بنفس آلية ميدان التحرير، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار: "لدينا خطة لتطوير كل ميادين مصر".

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