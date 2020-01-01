الحكومة: تطوير ميادين مصر واستغلال مجمع التحرير بشكل استثماري

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه سيتم استغلال مجمع التحرير بشكل استثماري خاصة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وإخلاء المجمع، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادى الذي ستنتقل له ملكية ميدان التحرير هو المنوط بذلك.أضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة ON أن تطوير ميدان التحرير شجّع على البدء لتطوير بقية الميادين، ونقل التجربة واستنساخها في ميادين أخرى.وأوضح أن هناك خطة لتطوير بقية الميادين كالأوبرا والعتبة وميدان طلعت حرب، والعمل بنفس آلية ميدان التحرير، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار: "لدينا خطة لتطوير كل ميادين مصر".