الانتهاء من إنشاء العناية المركزة بـ«حميات منوف»

قال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، إنه تم الانتهاء من العناية المركزة بمستشفى الحميات بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية التي تم إنشاؤها بالكامل بالمشاركة المجتمعية بتكلفة تقديرية 2.5 مليون تبرعات، والتي قامت وكيل مديرية الشؤون الصحية بتفقدها ورافقها لجنة من العناية ومسئول شئون مقدمي الخدمة والجودة ومكافحة العدوى والصيانة.يذكر أن وحدة العناية المركزة تتكون من 16 سرير عناية مركزة و6 أجهزة تنفس صناعي و2 جهاز Bi PAP وعربة طوارئ ومحطة تمريضية مجهزة باحدث الاجهزة، وتانك اكسجين بسعه 6500 لتر.كما قامت المديرية بالتعاقد مع أطباء العناية كذلك بتزويد المستشفى بعدد 25 تمريضا من المنتدبين للوحدات الصحية و5 تمريض من الدفعة الجديدة لزيادة القوى البشرية في المستشفى لبدء العمل في العناية المركزة.