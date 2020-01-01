متحدث «الوزراء» يكشف مصير أصحاب المباني المخالفة بعد 30 سبتمبر

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من لديه مخالفة في البناء ولم يتم تقنين وضعه ضمن قانون التصالح، يتقدم بطلب حتى 30 سبتمبر المقبل للتصالح في مخالفات البناء مع الدولة، حيث إنه بعد 30 سبتمبر سيتم غلق باب التقدم ويحاسب قانونيًا حينها.وأضاف "سعد"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن من بنى دور أو مبنى كامل يتم التصالح معهم ما دام المالك بعيد عن الحالات الثمانية التي لا يتم التصالح معها مثل أراضي الدولة والأراضي العسكرية وأراضي في منطقة آثار.وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن هناك خلاف علمي بين العلماء إذا كانت مصر تخطت مرحلة الذروة أم لا فيما يخص فيروس كورونا المستجد، ولكن انخفاض عدد الحالات أمس، يعطي أمل أن مصر سينخفض معدل الإصابات بها، مؤكدًا أنه خلال أسبوع سيتم حسم الأمر، حيث إن انخفاض أعداد الإصابات خلال هذه المدة سيكون مؤشرا على تخطي مرحلة الذروة.