تامر أمين لضحايا التحرش: «ذنب البنات في رقبتك لو مبلغتيش»

ناشد الإعلامي تامر أمين، كل فتاة تتعرض للتحرش أن تتحلى بالشجاعة وتبلغ عن الواقعة لمنع التحرش بأخريات.ووجه أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، رسالة للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش، قائلا: "إذا لم تبلغي عن المتحرش ستكون له ضحايا جدد، وذنبهم في رقبتك لأنك سكتي".وأضاف أمين: اسألوا نفسكوا يا ستات مصر من فيكم متعرضش للتحرش، كل واحدة تعتبر نفسها فؤادة اللي في فيلم "شيء من الخوف"، وتقف في وجه الظلم، وتقول لا وهاخد حقي، ومش أنا المفضوحة أنا هفضح المجرم.وأردف: "محدش يقولي لبس البنت، ما أكثر من يتحرشون بالمحجبات والمنتقبات".