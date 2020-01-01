ترامب ينفذ تهديداته وينسحب من «الصحة العالمية» رسميًا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة بشكل نهائي من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنها قدمت إخطارا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار.وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء اليوم، إن هذا القرار جاء بعد أن انتقد الرئيس ترامب لأسابيع طريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع وباء فيروس كورونا وما سماه التحيز المؤيد للصين.كما أخطر البيت الأبيض مشرعي الكونجرس، اليوم الثلاثاء، بالخروج الرسمي من المنظمة اعتبارًا من يوليو 2021.فيما قال السيناتور بوب مينينديز، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، إن الولايات المتحدة انسحبت رسميا من منظمة الصحة العالمية، وتلقى الكونجرس إخطارا من الرئيس ترامب بهذا الشأن.كما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تلقت إخطارًا من الولايات المتحدة بالانسحاب من الصحة العالمية.