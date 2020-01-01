رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:35 م
تمثال ديليسبس
تمثال ديليسبس
آلاء حسن
طباعة
عادت قصة تمثال ديليسبس خلال الأيام الماضية لتعيد الجدل مجددا في الوسط الثقافي، بعدما ترددت أقاويل حول اعتزام محافظ بورسعيد إعادته إلى قاعدته عند مدخل قناة السويس.

من جهتها، استنكرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر دعوات عودة تمثال ديليسبس على رأس قناة السويس بمحافظة بورسعيد، وأصدرت بيانا قالت فيه: «يقف كتاب مصر ومثقفيها وفنانيها وقواها الوطنية كافة صفًا واحدًا ضد عودة تمثال فرديناند ديليسبس المشؤوم على رأس قناة السويس في بورسعيد، ويعدون ذلك جريمة في حق شعبنا المصري البطل، وتحديا لإرادة شعبنا الباسل الذي أسقط التمثال من منصته -التي نصبته فوقها سلطة الاحتلال- في أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، فأصبح سقوطه تعبيرًا عن استرداد عزة الوطن، وثأرا لشهدائه».

وتابعت النقابة: «لقد رأى الشعب في تنصيب تمثال ديليسبس على رأس قناة السويس إهانة لأرواح 120 ألف فلاح مصري استشهدوا في حفر القناة، وتمجيدا لمستعمر قهر المصريين، واستغلهم واحتل بلادهم، وتكريمًا لنصاب أدانته بلاده فرنسا وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الاحتيال، وحكمت على ابنه بالعقوبة نفسها، كما حكمت على حفيده بالإعدام بتهمة الخيانة الوطنية».

وتؤكد النقابة العامة لاتحاد كُتّاب مصر أن النصب التذكارية لأمة هي رموز نصرها، وهي شواهد تحريرها ونهضتها، وهي رسائل الأوطان إلى شعوبها، وإلى العالم أجمع، بما تختزنه من تاريخ وقيم، وبما تعبر عنه من علامات مجد وخلود، وما كان ينبغي لهذه النصب في أى مكان أو زمان أن تصبح أداة لتخليد الجلادين والمستعمرين وناهبي الثروات.

وواصلت النقابة أن قناة السويس التى حُفرت بسواعد المصريين الممزوجة بدمائهم لن تكون منصة مجانية لإحياء رمز استعماري عفن، من أجل هذا يتمسك كتاب مصر ومثقفوها وفنانوها بأن ينصب على رأس القناة أحد الرموز المصرية الصميمة، من إبداع فنانينا، يجسد ملحمتنا الوطنية في حفر القناة والدفاع عنها ضد العدوان.

وأضافت أن مصر أم الحضارات الإنسانية التى قدمت للعالم – ضمن ما قدمته على مر تاريخها الطويل - عبقريات فن النحت منذ فجر التاريخ، جديرة بأن تسأنف اليوم دورتها الحضارية بأيدي أحفادها ممن صنعوا مجد النحت القديم، سواء باختيار عمل مناسب لأحد رموز فناني مصر المحدثين، أو بدعوة نحاتيها المعاصرين إلى التسابق برؤاهم الفنية لإقامة هذا الصرح كي يكون شاهدًا شامخًا على تاريخ شعب عظيم، وتعبيرًا عن ملحمة البطولة الإنسانية للفلاح المصري الذي حفر القناة في أرضه بعرقه ودمه.

كما توجه كتّاب مصر ومثقفوها وفنانوها بهذا النداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تنصيب تمثال ديليسبس المشئوم على رأس قناة السويس، ليس لأنه عمل يجافي منطق التاريخ والمشاعر الوطنية فحسب، بل لأنه يستفز مشاعر المصريين، ويمثل استهانة بتاريخ مصر الوطني وإرادتها، كما نأمل أن يتبنى الرئيس إقامة تمثال بيد فنان مصري كبير يليق بالمناسبة التي جسدت كفاح شعبنا المصري العظيم وتضحياته، وسيقوم مثقفو مصر ومبدعيها وكتابها وفنانوها بالاكتتاب لإقامة هذا الصرح العظيم.

كما وصل الأمر لمجلس النواب، إذ طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أمس الإثنين، بإزالة تمثال ديليسبس من بورسعيد.

وأضاف بكري، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون المهن الطبية، أن ديليسبس ليس صاحب فكرة إنشاء قناة السويس كما يتردد عبر التاريخ، وإنما كانت الفكرة قائمة من قبل ديليسبس، وهذا مستعمر، ولا يجب وضع مثل هذا التمثال في محافظة بورسعيد الباسلة.

ومع كل هذا الغضب حول ما تردد عن عودة تمثال ديليسبس لقاعدته بمدخل قناة السويس، علم "الدستور" بأن هذا الأمر لم يحدث، ولا يزال متواجدا بمخازن الترسانة البحرية بهيئة القناة، ولكن كل ما في الأمر أن قاعدته تم تطويرها باعتبارها أثر، كغيرها من الآثار.

وتواصلت «الدستور» مع المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لمعرفة القصة الكاملة حول قصة التمثال، ويكشف حقيقة الأمر من عدمه.

أوضح رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنه لم يعلم شيئا عن هذا الأمر، ولكنه عرف به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار رسمي من قبل المحافظة، ولم يصل للجهاز أي قرار يتعلق بتمثال ديليسبس.

موضوعات متعلقة

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

الصحة العالمية: وباء كورونا لم يصل ذروته بعد

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

محبة بعد عداوة.. أسباب القطيعة بين عبد الحليم حافظ وكمال الطويل

نجم الساعة

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

تفاصيل الخدمات المقدمة من موقع دعم مصر الإلكتروني

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

«كورونا» تلغى بطولة العالم لسباقات دراجات «بى.إم.إكس»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس

«لن أعيش في جلباب كورونا».. تجربة «الجداوي» في مواجهة كوفيد 19

الأردنى وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا

صدور كتاب «المؤسساتية الحديثة ودورها فى التنمية» عن الشئون الثقافية