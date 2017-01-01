نائب رئيس الإكوادور يستقيل ويدعو لانتهاج سياسات مختلفة

استقال نائب رئيس الإكوادور أوتو سونينهولزنر، الثلاثاء، قائلًا إن البلاد بحاجة إلى تغيير ثقافتها السياسية.وقال في مقطع فيديو: "يجب أن نركز على الأهداف المشتركة والتخلي عن المصالح الفردية للوصول إلى مجتمع عادل ومزدهر ومنصف".وأضاف سونينهولزنر أنه كافح الفساد، وأن الإكوادور بحاجة إلى "طرق لممارسة السياسة تختلف كثيرا عن الطريقة التي يفهمها العديد من الأشخاص اليوم".وشغل الاقتصادي البالغ من العمر 37 عامًا هذا المنصب منذ ديسمبر 2018.