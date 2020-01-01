حلمي النمنم: الجيش المصري أجهض هدف الإخوان في إسقاط الدولة

قال الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق إن جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها وهي تستهدف الجيش المصري وفور وصولهم للحكم كان هدفها واضحا وهو ضربه.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، كل التحية للشئون المعنوية للقوات المسلحة الذي قدموا ملحمة في رمضان الماضي من خلال مسلسل الاختيار.وأردف: مسلسل الاختيار وثق لحظات وطنية في غاية الأهمية وأشكر الشئون المعنوية للقوات المسلحة والدولة المصرية على هذا العمل الرائع.وتابع أن الإخوان يسعون لاحتلال سيناء وإسقاط الدولة المصرية ولولا الدور العظيم للجيش المصري لنفذ الإخوان ما يحاول تنفيذ السراج في ليبيا حاليا.