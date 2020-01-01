«التعليم» تعلن رفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية لـ10%

كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن حقيقة زيادة درجات الرأفة إلى 10% من درجات كل مادة.وقال حجازي إنه بالفعل قررت وزارة التربية والتعليم زيادة درجات الرأفة بنسبة 10% للطلاب نظرا للظروف التي تمر بها البلاد قائلا: "درجات الرأفة اللازمة لتغيير حالة الطالب".تجدر الإشارة إلى أن درجات الرأفة تمنح إذا كانت تغير من حالة ووضع الطالب وتحديدًا للطالب الراسب فى مادة أو 3 مواد.ويحصل الطالب عليها في الحالة الأولى سوف ينجح من الدور الأول، وفي الحالة الثانية يؤدي امتحان الدور الثاني بدلا من رسوبه وبقائه للإعادة.أما درجات الرأفة على أعمال التصحيح بكنترولات الثانوية العامة فلا تتم بشكل عشوائي، ولكن هناك درجات لكل مادة تطبق في حالة الرأفة والمادة التي تصل فيها النهاية الكبرى إلى 80 درجة يخصص لها 6 درجات رأفة فقط وهي اللغة العربية مثلًا.وتضاف 5 درجات رأفة على المادة التى تصل فيها النهاية الكبرى إلى 60 درجة منها مواد التاريخ والجغرافيا.بينما المادة التي تصل فيها النهائية الكبرى إلى 40 درجة يحصل الطالب فيها على 4 درجات رأفة.ويمنح الطالب 3 درجات رأفة فقط في المادة التي تصل النهائية الكبرى فيها إلى 25 درجة، منها التربية الدينية والتربية الوطنية؛ إلى جانب 8 درجات لا تضاف فى حالات الرسوب.