رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن رفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية لـ10%

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:38 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن- ريم محمود
طباعة
كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن حقيقة زيادة درجات الرأفة إلى 10% من درجات كل مادة.

وقال حجازي إنه بالفعل قررت وزارة التربية والتعليم زيادة درجات الرأفة بنسبة 10% للطلاب نظرا للظروف التي تمر بها البلاد قائلا: "درجات الرأفة اللازمة لتغيير حالة الطالب".

تجدر الإشارة إلى أن درجات الرأفة تمنح إذا كانت تغير من حالة ووضع الطالب وتحديدًا للطالب الراسب فى مادة أو 3 مواد.

ويحصل الطالب عليها في الحالة الأولى سوف ينجح من الدور الأول، وفي الحالة الثانية يؤدي امتحان الدور الثاني بدلا من رسوبه وبقائه للإعادة.

أما درجات الرأفة على أعمال التصحيح بكنترولات الثانوية العامة فلا تتم بشكل عشوائي، ولكن هناك درجات لكل مادة تطبق في حالة الرأفة والمادة التي تصل فيها النهاية الكبرى إلى 80 درجة يخصص لها 6 درجات رأفة فقط وهي اللغة العربية مثلًا.

وتضاف 5 درجات رأفة على المادة التى تصل فيها النهاية الكبرى إلى 60 درجة منها مواد التاريخ والجغرافيا.

بينما المادة التي تصل فيها النهائية الكبرى إلى 40 درجة يحصل الطالب فيها على 4 درجات رأفة.

ويمنح الطالب 3 درجات رأفة فقط في المادة التي تصل النهائية الكبرى فيها إلى 25 درجة، منها التربية الدينية والتربية الوطنية؛ إلى جانب 8 درجات لا تضاف فى حالات الرسوب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدير الهادي تعترف بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

أول تعليق من التعليم على صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

قرار مهم لـ«التموين» بشأن المخابز

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

أغرب حكايات لاعبي كأس العالم.. أحدهم انضم لجيش هتلر

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

نجم الساعة

أسرار حياة رجاء الجداوي.. هكذا تعرفت على زوجها وافتتحت «بوتيك أميرة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

«كورونا» تلغى بطولة العالم لسباقات دراجات «بى.إم.إكس»

الأرجنتين: العثور على بقايا متحجرة لسمكة عملاقة عمرها 70 مليون سنة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
ماجد حبته
أفورقى فى القاهرة.. لماذا الآن؟
المزيد

الثقافة

الأردنى وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا

صدور كتاب «المؤسساتية الحديثة ودورها في التنمية» عن الشؤون الثقافية

رئيس التنمية الثقافية يتفقد قصر طاز ومتحف أم كلثوم (صور)

«في التَّبابَ ونقضه» كتاب جديد لـ نبيل سليمان عن دار أروقة