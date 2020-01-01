أحمد موسى يرصد تخبط وسائل إعلام تركيا حول ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك حالة من التخبط الشديد في الإعلام التركي حول ما يحدث في ليبيا.وعرض موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، خبرًا من قناة تي ار تي التركية يفيد بسقوط قتلى من مرتزقة روسيا وفقًا لمصدر عسكري تركي.ولفت إلى أن القناة أفادت على لسان مصدر آخر بمقتل وإصابة 13 من مرتزقة فاجنر بالضربة الجوية في الجفرة، وتبعها الجزيرة بعاجل يؤكد أن قوات الوفاق استهدفت مواقع لمرتزقة فاجنر على حد وصفهم.أضاف أنه بعد 40 دقيقة نشرت نفس القنوات والمواقع خبر آخر ينفي كل ما تم نشره:"لم يتحدث أي فرد في تركيا رغم أنه تم الإعلان عن اجتماع وتصريحات من أردوغان أبو قاعدة مضروبة أو وزير دفاعه".