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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأوقاف: مليون و200 ألف جنيه حصيلة صكوك الأضاحى فى يوم واحد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:35 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف عن تحقيق أكثر من مليون ومائتي ألف جنيه حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف في يوم واحد، حيث حققت أوقاف الغربية تحصِّل الـ500 صك الثانية، وبلغت مبيعاتها اليوم 7 7 2020م (ألف) صك، لتحتل المركز الثاني بعد مديرية أوقاف القاهرة التي حققت المركز الأول في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف بـ(1110) صكوك، فيما حققت مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف (1،256،400) في يوم واحد.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها (عشرة آلاف جنيه) للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الغربية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ500 صك الثانية في موعد أقصاه الخميس 9 7 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

كما حققت مديرية أوقاف المنيا 200 صك منها (100) صك تم تحصيلها بمعرفة إدارة أوقاف ملوي منفردة، وتشجيعًا لجهود الإدارة بمشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها (2000) جنيه للقائمين على المشروع بإدارة أوقاف ملوي، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 100 صك في موعد أقصاه الخميس 9 7 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

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