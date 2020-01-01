الجالية الفلسطينية: 171 وفاة و3391 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 171 حالة وفاة، و3391 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا- اليوم الثلاثاء: أنه تم تسجيل 1457 حالة تعافٍ في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.