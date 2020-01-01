الجالية الفلسطينية: 171 وفاة و3391 إصابة بكورونا
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:34 م
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 171 حالة وفاة، و3391 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا- اليوم الثلاثاء: أنه تم تسجيل 1457 حالة تعافٍ في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا- اليوم الثلاثاء: أنه تم تسجيل 1457 حالة تعافٍ في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.