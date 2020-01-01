«التعليم»: تسجيل أعلى نسبة غش في امتحانات الثانوية العامة اليوم

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إنه تم تسجيل أعلى نسبة غش اليوم في امتحانات الثانوية العامة، بواقع 9 حالات غش في امتحان التاريخ، و10 حالات غش في امتحان الفيزياء.وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إعادة 9 طلاب إلى منازلهم بسبب ارتفاع درجة حرارتهم، وسيخضعون للامتحان في الدور الثاني كدور أول.وأشار إلى أن الطلاب عانوا من ارتفاع درجة الحرارة فقط، ولم تكن حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن نسبة الحضور في امتحانات الثانوية العامة بلغت 95%.