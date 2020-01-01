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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادي: الدولة حريصة على خلق بيئة استثمارية جاذبة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:26 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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أشاد المهندس أحمد سلامة الخبير الاقتصادي، بدعم الحكومة لوزارة قطاع الأعمال العام لحل أزمة الشركات العائدة من الخصخصة ومحاولة إعادة تشغيلها تحت مظلة وإشراف الدولة.

وأضاف سلامة، في تصريح لـ"الدستور"، أن الدولة حريصة على خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشريعية عادلة ما يسهم في حصول المستثمرين بالشركات العائدة من الخصخصة على جميع حقوقهم وعدم المساس بحقوق أي طرف في هذه الشركات.

وأشار إلى أن الحكومة ترغب في عودة الشركات التي تمت خصخصتها إلى ممتلكات الدولة مع الحفاظ على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بها بشكل كبير، كما تهدف إلى مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام كحق انتفاع ومشاركة إيجابية في دعم الاقتصاد وتشجيعا للاستثمار بوجه عام.

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