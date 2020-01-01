7 محاور رئيسية لضبط الأسواق استعدادا لعيد الأضحي

اتخذ قطاع التجارة الداخلية عدة إجراءات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ لمواجهة أي غش تجاري وضبط الأسواق المحلية والمرور الدوري على محال الجزارة والثلاجات الكبيرة لتخزين السلع للتأكد من الصلاحية الإنتاجية والذبح في المجازر، ووجود الأختام الحكومية.وشملت الإجراءات التي اتخذها القطاع الآتي:- شن حملات يومية والتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات وجهاز حماية المستهلك ـ وزارة الصحة ـ مصلحة الرقابة الصناعية ـ الطب البيطري.- إخطار غرفة العمليات بنتائج الحملات وتقديم تقرير عن موقف السلع والأسواق وما تم من إجراءات يعرض علينا يوميًا.- تفعيل دور إدارات التجارة الداخلية بجميع المحافظات بما يضمن وصول جهود الرقابة إلى كل بقاع مصر وحتى القرى والنجوع.- معرفة مدى توافر السع الغذائية مع إعداد نشرات إرشادية تحث المواطن على ترشيد الاستهلاك- التواصل مع السلاسل التجارية لتوفير السلع الغذائية الهامة بأسعار مخفضة.- المرور على المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية لمعرفة مدى توافر السع الأساسية بها.- تلقى شكاوى المواطنين عبر تطبيق الواتس آب: 01112215281 وفاكس 2795753202 بالإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية والعمل على حلها بصورة فورية.