تفاصيل شخصية سليمان عيد في فيلم «الإنس والنمس»

صور الفنان سليمان عيد خلال الفترة الماضية، أحداث مشاهده في فيلم "الإنس والنمس"، وذلك باستديوهات المخرج شريف عرفة بالسادس من أكتوبر."الدستور"، علمت أن سليمان عيد يلعب شخصية كوميدية مختلفة علية تمامًا حيث يظهر بدور عفريت يعمل عند الفنان عمرو عبد الجليل، ويقوم بمراقبة الفنان محمد هنيدي بطل العمل طوال الوقت بأسلوب كوميدي للغاية.ويجسد الفنان شريف الدسوقي شخصية والد محمد هنيدي بشكل مختلف تمامًا عن الطبيعي، حيث سيظهره المخرج شريف عرفة بشكل ومضمون وطريقة تمثيل جديدة للغاية.فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.